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12:32, 7 февраля 2024Забота о себе

Диетолог оценила правдивость популярного мифа об обработанных продуктах

Диетолог Лангер: утверждение о вреде обработанных продуктов является мифом

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Эбби Лангер заявила, что утверждение о вреде обработанных продуктов является самым большим заблуждением о здоровом питании. Правдивость популярного мифа она оценила для издания Men's Health.

Лангер уверена, что избегать обработанных продуктов не только глупо, но и бесполезно. Диетолог указала, что обработке в той или иной степени подвергаются абсолютно все продукты в магазинах, в том числе молоко, хлеб, овощи, крупы. Поэтому, по ее мнению, стоит обращать внимание не на обработку пищи, а на количество питательных веществ, которое она содержит.

«Я советую воспринимать любую еду просто как еду и выбирать лучшее из доступных вариантов. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, белкам, орехам и бобовым независимо от того, свежие они или упакованные», — объяснила диетолог.

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Кроме того, Лангер опровергла миф, что свежие овощи и фрукты всегда лучше упакованных. По ее словам, часто все может быть наоборот, поскольку урожай для заморозки собирается на пике созревания, когда количество витаминов достигает максимального уровня. В то время как свежие овощи и фрукты для супермаркетов обычно собирают недозревшими, отметила диетолог.

Ранее доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов рассказал, как отличить настоящее яйцо от искусственного. По его словам, синтетическое яйцо имеет более круглую форму и слегка меняет форму при нажатии.

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      Екатерина Улитина
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