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19:09, 7 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

Глава МИД Украины Кулеба: Киеву нужен общий с ЕС рынок оборонных индустрий

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Киеву нужно создать общий с Европейским союзом (ЕС) рынок оборонных индустрий, чтобы выровнять артиллерийский баланс с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Нужно, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать что-то вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как институции — убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это надо сделать для оборонных индустрий», — рассказал он в ходе совместного брифинга с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве.

Министр иностранных дел также призвал начать переговоры со странами, которые закупают снаряды у стран ЕС, чтобы они уступили их Украине, и выкупать снаряды у третьих стран.

Боррель прибыл в Киев 6 февраля. Он также сообщил, что был вынужден провести утро 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.

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      Александр Курбатов
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