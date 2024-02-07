Глава МИД Украины призвал создать общий с ЕС рынок оборонных индустрий

Глава МИД Украины Кулеба: Киеву нужен общий с ЕС рынок оборонных индустрий

Киеву нужно создать общий с Европейским союзом (ЕС) рынок оборонных индустрий, чтобы выровнять артиллерийский баланс с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Нужно, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия. По сути, нам нужно создать что-то вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как институции — убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это надо сделать для оборонных индустрий», — рассказал он в ходе совместного брифинга с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Киеве.

Министр иностранных дел также призвал начать переговоры со странами, которые закупают снаряды у стран ЕС, чтобы они уступили их Украине, и выкупать снаряды у третьих стран.

Боррель прибыл в Киев 6 февраля. Он также сообщил, что был вынужден провести утро 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.