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10:48, 7 февраля 2024Мир

Главу Пентагона вызвали на допрос из-за тайной госпитализации

Глава Минобороны США Ллойд Остин даст показания по факту тайной госпитализации
СюжетМинобороны:

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин даст показания перед комитетом Палаты представителей США по факту сокрытия от коллег и общественности состояния своего здоровья. Об этом сообщает New York Post.

Министр обороны США сообщил, что согласен дать показания по факту своей недавней тайной госпитализации и наличия онкологического диагноза. Ожидается, что допрос Остина пройдет 29 февраля.

В начале января, спустя несколько дней после госпитализации, Пентагон сообщил о пребывании Остина в больнице. Администрация президента США Джо Байдена и оппоненты Остина возмутились поздним сообщением о наличии у главы Минобороны США серьезного онкологического заболевания.

1 февраля глава Пентагона извинился перед коллегами и общественностью, заявив, что принимает ответственность за свой поступок.

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      Лина Пивоварова
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