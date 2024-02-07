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19:32, 7 февраля 2024Среда обитания

Ипотеку под три-пять процентов предложили выдавать некоторым россиянам

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 3-5 % в небогатых регионах страны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Льготную ипотеку стоит сделать более гибкой — например, выдавать в некоторых регионах России кредиты на жилье под три-пять процентов. С таким предложением выступили в Госдуме, пишет «Парламентская газета».

По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, мера поможет решить проблему с текучкой кадров из небогатых регионов в центральные. При этом в каждом субъекте нужно ввести квоту по объемам льготной ипотеки, процентная ставка по которой будет субсидироваться, отметил парламентарий.

«Условно триллион рублей выделяется Чувашии, но при этом с регионом договариваются, что проценты по этим кредитам должны субсидироваться. Причем ставка может быть не 8 процентов, а даже ниже — 3 или 5 процентов — в зависимости от платежеспособности населения данной территории и по таким-то секторам экономики», — рассказал Аксаков. По прогнозам депутата, связанные с этим законопроекты могут появиться ближе к июлю 2024 года.

Ранее стало известно, что в январе выдачи ипотеки в России сильно упали — на 65,5 процента по сравнению с декабрем. При этом средний размер кредита увеличился на 3,9 процента с ноября и в декабре 2023 года достиг 4,28 миллиона рублей. Рост этого показателя фиксируют второй месяц подряд.

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      Нина Ташевская
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