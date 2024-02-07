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02:00, 7 февраля 2024Мир

Экс-премьера Британии обвинили в уничтожении десятков тысяч украинцев

Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Джонсона в смерти десятков тысяч украинцев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в смерти десятков тысяч украинцев. Он напомнил, что Джонсон запретил Киеву заключать мирный договор с Россией, сообщает РИА Новости.

«Бывший премьер, Борис Джонсон в апреле 2022 года примчался в Киев в то время, когда был практически готов договор между Россией и Украиной. Его оставалось только финализировать», — заявил дипломат, уточнив, что британский экс-премьер велел киевским властям продолжать войну против России.

Небензя подчеркнул, что это делает Джонсона соучастником совершенных Киевом преступлений, а также ответственным за смерть десятков тысяч украинцев на поле боя, которую можно было предотвратить.

Ранее он рассказал, что Москва начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для того, чтобы закончить развязанную Киевом войну против населения республик Донбасса, заверив, что эта цель обязательно будет достигнута.

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      Марина Совина
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