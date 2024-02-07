Киркоров установил круглый стеклянный лифт в двухэтажной квартире

В квартире Филиппа Киркорова в центре Москвы установили круглый стеклянный лифт

В квартире эстрадного певца Филиппа Киркорова в центре Москвы установили круглый стеклянный лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «Cветский хроник».

В соцсетях появилось видео дизайнера, которая работает над интерьером в апартаментах исполнителя. На ролике показан стеклянный лифт цилиндрической формы, который едет со второго этажа пентхауса на первый. Кадры сопровождаются последним треком Киркорова «Слухи».

Кроме того, автор публикации в Telegram-канале утверждает, что виды из окон жилья совпадают с видом из ЖК «Филипповский» на Арбате, где находится двухуровневая квартира Киркорова. В посте также говорится, что несмотря на сведения о якобы обедневшем певце, денег у него хватит еще примерно «жизни на три».

Ранее стало известно, что после скандала вокруг «голой вечеринки» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой гонорар Филиппа Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей. Команда исполнителя пошла на такой шаг из-за резкого снижения спроса на его выступления.