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17:22, 7 февраля 2024Экономика

Отказ китайского банка от работы с Россией назвали корректным

Основатель Anderida Тараповский: Chouzhou корректно отказался от расчетов с РФ

Фото: Reuters

Китайский банк Chouzhou Commercial отказался от расчетов с клиентами из России по причине американских санкций, однако в отличие от западных финансовых организаций сделал это корректно, предупредив партнеров заранее. Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По его словам, Россия в любом случае остается стратегическим партнером Китая, но тем не менее в несколько раз отстает по товарообороту от США, поэтому поведение китайских банков можно понять. Рисковать возможностью проводить операции с американцами ради России выглядело бы спорным решением.

Также Тараповский признал, что празднование китайского Нового года принесет дополнительные сложности, ведь найти за эти две недели новых партнеров будет значительно сложнее. Из-за этого часть сделок может сорваться, или же зависнет отправка груза.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин обратил внимание на общий контекст ситуации. С одной стороны, отказ одного банка не станет системным фактором, однако с другой, он стал еще одним звеном в цепи сложностей, с которыми российский бизнес сталкивается после новых санкций США.

По его словам, угроза вторичных санкций уже привела к проблемам в расчетах между российскими и почти всеми турецкими банками. «Аналогичная ситуация может в той или иной степени повториться и с банками КНР, а Chouzhou Commercial Bank может оказаться лишь первым "черным лебедем"», — не исключил глава ТПП.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству известно о сложностях, с которыми начали сталкиваться отечественные компании при попытках провести расчеты за импорт из КНР, и по этому поводу ведется плотный диалог с Пекином.

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      Платон Щукин
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