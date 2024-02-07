Минфин призвали разработать меры на случай использования замороженных активов РФ

Вице-спикер Журавлев: Минфину следует облагать налогом инвестсчета иностранцев

Министерству финансов (Минфину) необходимо разработать законопроект, предусматривающий ответные меры на случай использования замороженных активов России западными странами. Подобную инициативу одобрили в Совете Федерации (СФ), заявил вице-спикер СФ Николай Журавлев. Его слова приводит ТАСС.

В качестве одной из возможных мер Журавлев назвал обложение налогом счетов типа «С», владельцами которых выступают инвесторы-нерезиденты из недружественных стран. На подобных счетах, по его словам, к настоящему времени накопились «большие суммы». «Они тоже в качестве ответной меры в случае решения Европы могут и должны быть обложены соответствующим налогом», — заявил Журавлев.

По всей видимости, речь шла об ответе на возможное введение властями ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов. «Первыми мы, конечно, не будем, но в качестве ответа мы должны быть на это готовы», — заключил Журавлев.

Специальные счета типа «С» были введены в России в начале марта 2022 года в качестве ответной меры на блокировку российских валютных резервов, а также арест активов РФ и ее граждан за рубежом. Подобные счета могут быть открыты инвестору-нерезиденту в банке, на них можно вносить исключительно рубли. С таких счетов невозможно вывести денежные средства, их можно направить на ограниченный круг целей, включая уплату налогов или покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).

В начале января 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете ареста иностранных активов на счетах «С» и «И» (используют для инвестиций и реинвестиций иностранцами). В отношении их также не может быть обращено взыскание по обеспечительным документам и не могут быть приняты «иные обеспечительные меры».