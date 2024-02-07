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07:30, 8 февраля 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о риске одного способа увеличить размер пениса

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Набирающий популярность в TikTok способ увеличить размер пениса грозит опасными последствиями для мужского здоровья. Об этом предупредила врач неотложной помощи, член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис, пишет Metro.

Она уточнила, что говорит о методе растягивания полового члена, который в последнее время стал популярен в социальных сетях. «Если расслабленный пенис сильно растягивать в разные стороны, это приведет к микроразрывам. Люди думают, что эти травмы заполнятся рубцовой тканью, которая сделает их пенис больше, но это неправда», — говорит врач.

Она добавила, что практика растягивания мужского полового органа не является новой, ее пытались использовать давно. Однако до сих пор подтверждений ее эффективности нет, отметила Марагутакис. Кроме того, по ее мнению, при грубом растягивании тканей есть риск нанести травму и спровоцировать развитие болезни Пейрони, при которой в белковой оболочке полового члена образуется фиброзная ткань.

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Ранее Даная Марагутаки раскрыла малоизвестные факты о мужской анатомии и развеяла популярные мифы. Так, по ее словам, мужчинам необязательно испытывать эрекцию, чтобы получить сексуальное удовольствие.

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      Алиса Дмитриева
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