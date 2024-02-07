На Украине рассказали о выступлении Борреля в Верховной Раде

Украинский депутат Железняк: Боррель выступает в Верховной Раде

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель выступает в Верховной Раде Украины в ходе своего визита в Киев. Об этом рассказал украинский народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«В Раде выступает Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности», — написал он.

Парламентарий также отметил, что это уже шестой визит главы дипломатии Евросоюза в Киев.

Жозеп Боррель прибыл на Украину 6 февраля. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также отметил, что смог поговорить с дипломатом в поезде.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от поставок оружия в третьи страны, чтобы увеличить поставки боеприпасов на Украину. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским.