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09:38, 7 февраля 2024Россия

Находившегося в семье у опекунов подростка нашли без чувств у дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге 16-летнего подростка нашли без чувств под окнами жилого дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском районе Санкт-Петербурга 16-летнего подростка, находившегося в семье у опекунов, нашли без чувств под окнами 18-этажного жилого дома. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, прохожая заметила старшеклассника и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи не смогли спасти несовершеннолетнего.

Позже выяснилось, что мальчик проживал в том же доме с опекуном и ее взрослым сыном. Родная мать подростка осталась в Бурятии, ее лишили родительских прав.

Опекун отметила, что отношения в новой семье были ровные. В день происшествия старшеклассник был на занятиях, после школы пообедал и занимался подготовкой домашнего задания.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ученица шестого класса выпала из окна десятого этажа и выжила. После инцидента сотрудники столичных правоохранительных органов организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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