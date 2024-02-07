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18:18, 7 февраля 2024Путешествия

Названы пляжные курорты с наименьшим количеством дождей летом

Глава MAYEL Travel Котляр назвала Бали курортом с наименьшим количеством дождей

Фото: Michael Hacker / Unsplash

Бали, Самуи и Панган названы курортами с наименьшим количеством дождей весной и летом. Такие данные приводит эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале.

По мнению Котляр, на индонезийском острове летом начинается высокий сезон, а на тайских курортах Самуи и Панган комфортный климат без долгих проливных дождей. Кроме того, она отнесла к этому списку вьетнамский город Нячанг, где не бывает ливней, и Шри-Ланку. «Дожди и ветра в основном на юго-западе страны [Шри-Ланки], более комфортное для отдыха в это время восточное побережье», — объяснила специалист.

Для весеннего и летнего отдыха также подойдет провинция Чеджу, Южная Корея. Пляжный сезон там начинается с июня, добавила она. Менее выраженный сезон дождей наблюдается и на малайзийских островах Борнео и Лангкави, заключила Котляр.

Ранее Котляр рассказала, что турецкие отельеры снизили цены на проживание в 2024 году на 20 процентов. По словам специалиста, лучшие цены раннего бронирования будут доступны до конца февраля. Она подчеркнула, что туристам с детьми будет непросто найти альтернативу Турции, поскольку остальные направления включают стыковочные рейсы и доплату за любые услуги.

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      Зарина Дзагоева
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