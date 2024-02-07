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08:20, 7 февраля 2024Россия

Появились подробности об установке камер в туалете школы Приморья

Омбудсмен Романова назвала нарушением прав установку камер в туалетах школ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Установка камер в туалете школы, которая находится в городе Артем Приморского края, является нарушением прав человека, считает детский уполномоченный по правам человека в российском регионе Ольга Романова. Ее слова приводят «Известия».

«Проверка показала, что установка видеокамер в детском туалете школы № 3 города Артема проводилась по инициативе администрации школы без каких-либо нормативно-правовых оснований», — сообщила подробности обмудсмен.

Романова также напомнила, что, согласно закону, камеры в школах можно устанавливать там, где нужно контролировать территорию образовательного учреждения в местах скопления людей. В этот перечень мест не входит туалет, уверена омбудсмен.

6 февраля стало известно, что в туалете школы № 3 установили камеру видеонаблюдения, запись которой транслировали на пульте охраны. В прокуратуре заверили, что появление камеры посягает на неприкосновенность частной жизни детей, ее уже отключили. Следователи проводят проверку.

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      Анастасия Шейкина
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