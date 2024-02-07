Застрявшие во льдах косатки из России вырвались и уплыли на север

AP: застрявшим во льдах косаткам удалось вырваться и уплыть на север

Группе косаток, застрявших в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу, удалось вырваться. Об этом сообщает Associated Press.

Представители администрации Раусу заявили, что косатки уплыли на север. По их мнению, расстояние между льдинами увеличилось, и животные смогли этим воспользоваться.

Примерно 15 косаток, которые не могли выбраться изо льдов, заметили 6 февраля в километре от берега. За ними наблюдали с берега в бинокли и при помощи дрона. 7 февраля на место происшествия прибыл патрульный корабль японской береговой охраны. Ему не удалось найти животных.

Ранее эколог Дмитрий Лисицын дал два объяснения исчезновению косаток. По его мнению, либо косатки не выжили, либо смогли за ночь освободиться и уйти.