Застрявшие во льдах косатки из России вырвались и уплыли на север
AP: застрявшим во льдах косаткам удалось вырваться и уплыть на север
Группе косаток, застрявших в дрейфующих льдах в районе японского городка Раусу, удалось вырваться. Об этом сообщает Associated Press.
Представители администрации Раусу заявили, что косатки уплыли на север. По их мнению, расстояние между льдинами увеличилось, и животные смогли этим воспользоваться.
Примерно 15 косаток, которые не могли выбраться изо льдов, заметили 6 февраля в километре от берега. За ними наблюдали с берега в бинокли и при помощи дрона. 7 февраля на место происшествия прибыл патрульный корабль японской береговой охраны. Ему не удалось найти животных.
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Ранее эколог Дмитрий Лисицын дал два объяснения исчезновению косаток. По его мнению, либо косатки не выжили, либо смогли за ночь освободиться и уйти.