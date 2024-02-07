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20:50, 7 февраля 2024Среда обитания

Оценена радиоактивность рыбы в России после утечки на «Фукусиме-1»

Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с АЭС «Фукусима-1»

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

На территории России не выявлено превышения уровня радиации после утечки воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии. Радиоактивность рыбы и других морепродуктов оценили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

«С 2011 года Роспотребнадзор в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.

Речь идет в том числе о проверках на уровень радиации каждой партии рыбы, продуктов из рыбы, морепродуктов и всех товаров рыбного промысла, которые ввозят на территорию страны. «Уровни содержания цезия-137 и стронция-90 находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен. Лабораторный контроль пищевых продуктов из водных биоресурсов находится на особом контроле Роспотребнадзора», — заверили сотрудники ведомства.

Утром 7 февраля стало известно об утечке с японской АЭС «Фукусима-1» 5,5 тонны воды, которая содержит радиоактивные вещества. Концентрация опасных элементов в вытекшей жидкости достигла 22 миллиардов беккерелей. При этом попадания жидкости в океан зафиксировано не было, как и существенных изменений концентрации радиоактивных веществ в ближайшем к месту их захоронения дренажном канале.

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      Нина Ташевская
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