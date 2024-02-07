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12:22, 7 февраля 2024Спорт

Овечкин прокомментировал очередное поражение «Вашингтона» в НХЛ

Капитан Овечкин: моя шайба должна была стать сигналом к пробуждению «Вашингтона»

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об очередном поражении клуба в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его комментарий приводится на сайте лиги.

«Я думаю, моя шайба должна была стать сигналом к пробуждению для всех нас. Мы принимали умные решения и играли в зоне большую часть времени, но мы просто не забили», — заявил он.

7 февраля «Вашингтон» проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:5. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него десятой в сезоне.

38-летний форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от занимающего первое место канадца Уэйна Гретцки до 62 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы.

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