Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 7 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян отверг связь изменений в Конституции с заявлениями Алиева

Премьер Армении Пашинян: связывать изменение Конституции с Баку ошибочно

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Проект договора Армении и Азербайджана содержит пункт, обездействующий требования национальных законодательств, и связывать изменения Конституции с Баку или непосредственно заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева ошибочно. Об этом в ходе выступления в парламенте рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik-Армения».

«В проекте мирного договора уже согласован пункт, согласно которому стороны не могут ссылаться на свое законодательство для невыполнения какого-либо обязательства, взятого в соответствии с этим документом», — отметил армянский лидер.

Он добавил, что конституционные реформы — следствие изменения внешней конъюнктуры на Южном Кавказе.

Ранее о необходимости изменить Основной закон Армении заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, мира между странами можно достичь, если Ереван в законодательно пропишет отказ от территориальных претензий к Баку.

1 февраля Пашинян объявил о намерении вынести на всеобщее голосование поправки в Конституцию республики.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

      Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян

      Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше