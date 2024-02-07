Пашинян отверг связь изменений в Конституции с заявлениями Алиева

Премьер Армении Пашинян: связывать изменение Конституции с Баку ошибочно

Проект договора Армении и Азербайджана содержит пункт, обездействующий требования национальных законодательств, и связывать изменения Конституции с Баку или непосредственно заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева ошибочно. Об этом в ходе выступления в парламенте рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik-Армения».

«В проекте мирного договора уже согласован пункт, согласно которому стороны не могут ссылаться на свое законодательство для невыполнения какого-либо обязательства, взятого в соответствии с этим документом», — отметил армянский лидер.

Он добавил, что конституционные реформы — следствие изменения внешней конъюнктуры на Южном Кавказе.

Ранее о необходимости изменить Основной закон Армении заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, мира между странами можно достичь, если Ереван в законодательно пропишет отказ от территориальных претензий к Баку.

1 февраля Пашинян объявил о намерении вынести на всеобщее голосование поправки в Конституцию республики.