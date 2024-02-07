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17:02, 7 февраля 2024Путешествия

Пассажирский самолет сел на мокрую полосу в брызгах грязи и попал на видео

Самолет Avion Express выкатился за пределы мокрой полосы в аэропорту Вильнюса

Самолет литовской авиакомпании Avion Express выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки и попал на видео. Подробности уточнил таблоид The Sun.

По данным источника, лайнер со 179 пассажирами на борту прилетел в Вильнюс из Италии 3 февраля. На опубликованных кадрах видно, что самолет сел на мокрую полосу и выкатился носом на грунт, подняв брызги воды и грязи. Потом пилотам удалось выровнять борт и направить его в безопасную зону.

Уточняется, что никто из пассажиров и шести членов экипажа не пострадал, однако в результате нештатной посадки корпус воздушного судна получил повреждения. После инцидента аэропорт на два часа закрыли на вылет и прилет.

В России авиадиспетчеры стали чаще отвлекаться от служебных обязанностей. Исследование показало, что инцидентов, связанных с потерей внимания диспетчеров, в 2022 и 2023 годах стало в два раза больше.

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      Мария Борисова
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