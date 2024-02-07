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05:00, 7 февраля 2024Забота о себе

Постоянно носящего кольцо на пенисе мужчину предупредили об опасных последствиях

Фото: Audrius Merfeldas / Shutterstock / Fotodom

Женщина пожаловалась в письме изданию Slate на то, что ее партнер постоянно носит на себе секс-игрушку. В ответ коуч Рич Юзвяк предупредил обеспокоенную женщину, что такая привычка действительно может приводить к страшным последствиям.

По словам женщины, ее партнер постоянно носит резиновое кольцо для поддержания эрекции и снимает его только в душе. Автор письма предположила, что это может быть небезопасно, и Юзвяк согласился с ней. По его словам, долгое ношение эрекционного кольца может привести к отекам, свищам в уретре, гангрене и даже полной потере пениса. «Как бы вам ни нравился ваш член в таком виде, любые привычки, которые ведут к риску самоампутации, — это плохой способ показать любовь к своему телу», — написал он, добавив, что рекомендованное время ношения такого кольца составляет 30 минут.

Андролог Чарльз Велливер, к которому Юзвяк обратился за консультацией, также назвал привычку мужчины вредной. «Мы используем нечто подобное для мужчин с недержанием: они надевают на пенис зажим. У меня был пациент, который использовал зажим 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и в итоге у него появился постоянный и очень уродливый отек члена», — рассказал андролог.

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Ранее Рич Юзвяк дал совет женщине, которая расстроилась, узнав о бурном прошлом своего партнера. Она обиделась, что до нее он экспериментировал в постели, а с ней не проявляет подобной инициативы.

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      Александра Лисица
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