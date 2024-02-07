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13:48, 7 февраля 2024Силовые структуры

Пойманный ФСБ за экстремизм россиянин получил срок

В Ростовской области россиянин получил срок за экстремистские комментарии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростовской области 38-летний житель Азова получил два года условно с испытательным сроком в полтора года по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом в среду, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управление ФСБ России.

Как установил суд, в социальных сетях россиянин публиковал комментарии с призывами к осуществлению насилия в отношении полицейских и сотрудников войск национальной гвардии. В ходе судебного рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

7 февраля сообщалось, что в Волгограде сотрудники ФСБ задержали местного жителя, выступающего в поддержку Украины, за призывы к насилию над россиянами.

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      Владимир Седов
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