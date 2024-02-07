Республиканцы назвали скорое интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой

Конгрессвумен Тейлор-Грин: интервью Карлсона с Путиным — настоящая журналистика

Предстоящее в скором времени интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным является настоящей журналистикой. Об этом заявили конгрессмены от Республиканской партии США, сообщает ТАСС.

«Вот так выглядит настоящая журналистика от Такера Карлсона», — заявила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, решение владельца соцсети Илона Маска не блокировать интервью Карлсона с Путиным «защищает свободу слова и свободу прессы».

Интервью также поддержал республиканец Мэтт Гетц, прокомментировав ролик Карлсона в соцсети X словами «настоящая журналистика».

Ранее Карлсон в шутку заявил, что ничего не знает о Путине. Американский журналист отметил, что интервью с российским лидером будет опубликовано в полном варианте без монтажа.