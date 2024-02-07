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00:45, 7 февраля 2024Мир

Такер Карлсон пошутил по поводу интервью с Путиным

Такер Карлсон пошутил, что ничего не знает о Владимире Путине
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, анонсировавший скорое интервью с российским президентом Владимиром Путиным, в шутку заявил, что ничего не знает о нем. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Известия».

«С кем? Что-то очень знакомое, но я не могу ничего сказать [о Владимире Путине]», — ответил он на вопрос по поводу встречи и рассмеялся.

Накануне, 6 февраля, журналист заявил, что скоро запишет интервью с Путиным. Он обвинил власти США в том, что они дважды пытались помешать его встрече с политиком.

Карлсон сообщил, что интервью можно будет посмотреть в полном варианте без монтажа. Он также предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

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      Марина Совина
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