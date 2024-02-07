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15:44, 7 февраля 2024Среда обитания

Названо самое выгодное время для покупки стройматериалов

aif.ru: дешевле всего покупка стройматериалов обойдется в феврале и марте

Фото: Unsplash

Приобрести деревянные стройматериалы выгоднее всего можно будет в ближайшие месяцы. Самое удачное время для их покупки россиянам назвали эксперты, опрошенные aif.ru.

По словам специалистов, в связи с рядом факторов, в том числе отсутствием четкого понимания по сбыту после запрета на ввоз пиломатериалов из России в Европу, дефицитом рабочих и длительных сильных морозов, которые привели к сокращению производства сырья, цены на деревянные стройматериалы уже немного выросли. Они отметили, что уже к концу весны стоимость пиломатериалов может увеличиться на 10-15 процентов. Однако, если начать строить деревянный дом сейчас, на возведении объекта в 100 квадратных метров можно будет сэкономить примерно 700 тысяч — миллион рублей.

Эксперты отметили, что февраль и март традиционно являются самыми выгодными месяцами для покупки деревянных стройматериалов, когда производители и предприятия часто устанавливают привлекательные цены на продукцию и предлагают большие скидки. «С наступлением сезона начинается активная фаза закупки материалов, что приводит к увеличению отпускных цен, и этот временной фактор стоит иметь в виду», — пояснили они, добавив, что более низких цен на пиломатериалы, чем в феврале и марте, уже не будет.

Днем ранее стало известно, что средняя стоимость стройматериалов в Москве за год увеличилась на 12,4 процента.

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      Полина Кислицына
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