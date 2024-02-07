Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на покупках в онлайн-магазинах

Селлер Трифонов: скидки в онлайн-магазинах в праздники позволяют сэкономить

Предприниматель и селлер Wildberries Евгений Трифонов раскрыл россиянам действенные способы сэкономить на покупках в онлайн-магазинах. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 7 февраля.

В первую очередь эксперт посоветовал сравнивать цены на торговых площадках. На некоторых сервисах можно также отслеживать историю стоимости вещи. «Если на момент просмотра карточки цена находится на пиковых значениях, значит, через какое-то время она будет снижена», — рассказал он.

Кроме того, Трифонов посоветовал совершать покупки в праздничные дни, когда скидки достигают максимальных размеров. Вдобавок он напомнил о пользе бонусов, промокодов и кешбэков, которые позволяют заплатить меньше реальной стоимости.

Среди прочего, предприниматель рекомендовал оставлять отзывы на приобретения. По его словам, за качественную обратную связь покупателям могут предоставить кешбэк. Трифонов также рассказал, что сэкономить поможет наличие карты маркетплейса, на котором совершается покупка.

Но самая главная возможность потратить деньги с умом — заказать товар у поставщика, который везет его из-за границы. Доставка в некоторых случаях занимает до месяца, а скидка — до 50 процентов Евгений Трифонов предприниматель

В заключение селлер заявил, что в ряде сервисов продавцы предлагают разделить платеж на несколько месяцев, чтобы позволить клиентам приобрести желаемую вещь. «Правда сэкономить при этом не получится», — уточнил он.

В июне стилистка Джен Грэм раскрыла способ сэкономить на шопинге. Инфлюэнсер рассказала, что всю жизнь ходит на шопинг в секонд-хенды, избегая массмаркетовые магазины и люксовые бутики. По ее словам, таким образом ей удается приобретать модную одежду и дизайнерские вещи.