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20:31, 7 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин дважды вонзил нож в грудь сыну и попал под следствие

В Краснодарском крае мужчина зарезал сына во время ссоры из-за алкоголя

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Краснодарском крае 53-летнего мужчину обвинили в расправе над 25-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 4 февраля родственники выпивали в частном доме на улице Крайней в станице Воронежской. Они поссорились из-за алкоголя. Отец взял со стола нож и дважды вонзил в грудь сыну. Потерпевшего без признаков жизни заметили соседи, они и вызвали полицию.

Мужчина признал вину. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать о помещении обвиняемого в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Челябинской области мужчина забил сожительницу металлической трубой.

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      Екатерина Кашурникова
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