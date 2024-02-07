Россиянин разнес дверь пенсионерки кувалдой из-за репетиторства

Житель Иркутска разнес дверь 64-летней пенсионерки кувалдой из-за репетиторства

Житель Иркутска разнес дверь 64-летней пенсионерки кувалдой из-за ее репетиторства на дому. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснило издание, пожилая россиянка давала частные уроки в своей квартире в Солнечном. Это обстоятельство по какой-то причине возмутило ее соседа сверху. Мужчина явился во время одного из занятий и начал выносить дверь молотом. После он высказал нелицеприятные вещи в адрес пенсионерки в присутствии ее маленькой ученицы.

Преподавательница обратилась в полицию. В отношении ее обидчика возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Иркутянин успел сбежать, однако его все равно задержали. Сейчас он ждет суда.

Ранее в Санкт-Петербурге два пьяных мигранта напали на 84-летнюю пенсионерку ради сумки с деньгами. Следователи возбудили уголовное дело по статье о грабеже, иностранцев поместили в изолятор временного содержания.