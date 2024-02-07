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13:08, 7 февраля 2024Россия

Россиянку попросили найти свидетелей ее пребывания в лагерях ради удостоверения

В Карелии попросили пенсионерку найти свидетелей ее пребывания в концлагерях

Фото: Дмитрий Козлов / РИА Новости

В Карелии чиновники попросили пенсионерку Людмилу Акуловву найти свидетелей ее пребывания в фашистских концлагерях ради выдачи утерянного удостоверения для льгот. Историю пожилой россиянки публикует агентство «Daily Карелия».

Пожилая женщина в 2023 году заявила о пропаже удостоверения узника концлагерей, которое дает льготы и скидки. Пенсионерка обратилась в карельское министерство социальной защиты, однако там ей отказали три раза. Чиновники рекомендовали россиянке «поискать свидетелей пребывания в Германии» через 80 лет, тогда как у пенсионерки сохранились ксерокопии старого удостоверения и справка о нахождении ее матери в трудовом лагере.

Сотрудники карельского министерства стали разбираться в ситуации только после обращения в прокуратуру.

Людмиле Акуловой о трудовом лагере в Польше рассказывала ее мать. Последняя по 12 часов работала на литейном заводе и постоянно испытывала недомогание от истощения, потому что людей кормили разведенной водой мукой. После освобождения мать и отец российской пенсионерки нашли друг друга только спустя десять лет.

Ранее сообщалось, что сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале Санкт-Петербурга.

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      Анна Щербакова
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