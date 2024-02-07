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12:34, 7 февраля 2024Наука и техника

Российские ракетоносцы пролетели над Беринговым морем

Два ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Минобороны в Telegram.

Отмечается, что продолжительность полета составила около девяти часов. Ту-95МС в полете сопровождали истребители Су-30СМ ВКС России.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

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Ранее российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых.

В январе издание The National Interest писало, что дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М ВКС России, которые являются носителями ракет Х-22, могут представлять угрозу для США и их союзников. Дальность полета Ту-22М составляет 6800 километров.

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      Даниил Иринин
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