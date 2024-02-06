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18:16, 6 февраля 2024Наука и техника

Российские ракетоносцы пролетели над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны России в Telegram.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов», — говорится в сообщении.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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В сентябре в Минобороны сообщили, что российские Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров.

В том же месяце министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что ВКС России могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года.

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      Даниил Иринин
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