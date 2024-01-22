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19:34, 22 января 2024Наука и техника

В США рассказали об угрозе российских Ту-22М

NI: российские ракетоносцы Ту-22М могут представлять угрозу для США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) Воздушно-космических сил России могут представлять угрозу для США и их союзников. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).

«Учитывая постоянно ухудшающееся состояние российско-американских отношений, к угрозе, которую бомбардировщики Ту-22М Backfire могут представлять для активов Америки и ее союзников, по-прежнему следует относиться серьезно», — рассказали в публикации.

Сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности совершил первый полет в 1969 году, а его производство продолжалось до 1993 года. Ракетоносец развивает максимальную скорость до 2300 километров в час, а дальность полета Ту-22М составляет 6800 километров. Самолет может нести бомбы и крылатые ракеты Х-22.

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Автор приводит слова из отчета Федерации американских ученых, в котором Ту-22М назвали универсальным ударным самолетом. Отмечается, что он предназначен для выполнения задач в Европе и Азии, но также способен «выполнять межконтинентальные миссии против Соединенных Штатов».

В декабре спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что ВСУ не сбили ни одной российской ракеты X-22 с начала специальной военной операции. Он отметил, что ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час.

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      Даниил Иринин
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