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08:29, 7 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный самостоятельно продлил себе отпуск на неделю и был осужден

На Сахалине суд приговорил военного за самостоятельное продление отпуска

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к восьми годам колонии общего режима за самостоятельное продление отпуска на неделю и еще одно преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части») УК РФ. Его лишили звания «гвардии младший сержант».

По версии следствия, 24 октября 2023 года осужденный не вернулся в воинскую часть, дислоцированную в Сахалинской области, и продлил себе отпуск до 1 ноября 2023 года, когда добровольно прибыл в часть. За это его лишили свободы на три года.

Нынешний срок военный получил в совокупности с наказанием за другое преступление, которое суд назначил 17 января.

Ранее Грозненский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного военнослужащего по фамилии Гальченко к пяти годам колонии общего режима за возвращение из отпуска с опозданием.

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