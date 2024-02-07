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13:19, 7 февраля 2024Россия

Совет Федерации одобрил закон о наливайках

Совет Федерации одобрил право регионов на ограничение работы наливаек в домах

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Совет Федерации одобрил закон о праве регионов России на ограничение работы наливаек в жилых домах. Об этом сообщается в карточке документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту закона, субъекты Российской Федерации смогут устанавливать возможность продажи некрепкого алкоголя лишь в предприятиях питания — кафе, ресторанах и барах, а также ограничивать время продажи всего алкоголя в общепите.

Отдельно закон вводит ограничения на производство слабоалкогольной продукции. «В целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде субъектов (...) суррогатной алкогольной продукцией "Мистер Сидр", предлагается законодательно запретить (...) производство пивных напитков из закупленного пива», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России, который председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «законом о негодяях».

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      Марк Леонов
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