Стал известен второй финалист Кубка Азии

Катар стал вторым финалистом Кубка Азии по футболу

Сборная Катара по футболу обыграла команду Ирана в полуфинале Кубка Азии 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 7 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу катарцев. На голы иранцев Сердара Азмуна и Алирезы Джаханбакша катарцы ответили точными ударами Яссема Абдулсаллама, Акрама Афифа и Альмоэза Али.

Катар стал вторым финалистом турнира. Ранее стал известен первый участник решающего матча. Им впервые в истории стала сборная Иордании.

Турнир проходит в Катаре. Хозяева являются действующими обладателями титула.