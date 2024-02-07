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21:02, 7 февраля 2024Спорт

Стал известен второй финалист Кубка Азии

Катар стал вторым финалистом Кубка Азии по футболу

Фото: Molly Darlington / Reuters

Сборная Катара по футболу обыграла команду Ирана в полуфинале Кубка Азии 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 7 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу катарцев. На голы иранцев Сердара Азмуна и Алирезы Джаханбакша катарцы ответили точными ударами Яссема Абдулсаллама, Акрама Афифа и Альмоэза Али.

Катар стал вторым финалистом турнира. Ранее стал известен первый участник решающего матча. Им впервые в истории стала сборная Иордании.

Турнир проходит в Катаре. Хозяева являются действующими обладателями титула.

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      Алексей Гусев
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