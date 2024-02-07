Стало известно о взрывах в западных областях Украины

В Ивано-Франковской и Львовской областях Украины прозвучали взрывы

В Ивано-Франковской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинский «5 канал».

По данным телеканала, во Львовской областной военной администрации также заявили о взрывах в городе Дрогобыч.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде областей Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. В частности, они были зафиксированы в Киевской и Черкасской областях. Взрывы также прогремели в Харькове, Николаеве и Киеве.