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19:32, 7 февраля 2024Наука и техника

Зубные щетки использовали для DDoS-атаки

Aargauer Zeitung: три миллиона умных зубных щеток атаковали веб-сайт

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Хакеры использовали умные зубные щетки для организации атак. Об этом сообщает швейцарская газета Aargauer Zeitung.

Подробности инцидента не раскрываются, но известно, что злоумышленники создали из трех миллионов взломанных зубных щеток сеть и использовали мощность устройств для организации DDoS-атаки. После этого хакеры наполнили швейцарский веб-сайт фиктивным трафиком, отключив его службы и вызвав массовые сбои.

«Каждое устройство, подключенное к интернету, является потенциальной целью или может быть использовано для атаки», — прокомментировал произошедшее руководитель охранной компании Fortinet Стефан Цугер. Директор по информационной безопасности DataBank заявил, что многие гаджеты умного дома не защищены должным образом и могут быть взломаны.

По словам специалистов портала ZDNet, пользователи умных девайсов должны регулярно обновлять ПО своих устройств, устанавливая защитные патчи. Также авторы рекомендовали потребителям отказаться от некоторых умных гаджетов, если в них нет острой необходимости.

В начале февраля эксперты StormWall заявили, что по итогам 2023 года Россия заняла 12-е место в списке наиболее атакуемых хакерами стран. Топ самых атакуемых стран возглавил Китай.

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      Андрей Ставицкий
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