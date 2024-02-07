Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 7 февраля 2024Мир

В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

Politico: партия с пророссийской позицией может прийти к власти в Австрии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Австрии испугались прихода к власти ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) во главе с Гербертом Киклем. Об этом сообщает Politico.

«[Австрийское] правительство непопулярно, а у оппозиции не хватает времени, чтобы встать на ноги. Экономика слаба, и ближайшие перспективы страны мрачны. Таким образом, Австрия медленно продвигается к победе крайне правых на предстоящих парламентских выборах», — говорится в материале.

Уточняется, что АПС выступает против европейской помощи Украине, ее вступления в Евросоюз, а также введения «вредных» санкций против России, «используя оправдание австрийского нейтралитета, чтобы занять де-факто пророссийскую позицию». Ультраправые также извлекают выгоду из определенных политических обстоятельств, например, пандемии коронавируса. Партия выступила против мер по противодействию COVID-19 и заняла скептическую позицию в отношении вакцин, что помогло ей создать сильную коалицию избирателей.

«Чтобы избежать трагического результата выборов, Австрии сейчас отчаянно нужен еще один deus ex machina [Бог из машины]», — подчеркивается в завершении статьи.

Ранее евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию АПС в Европарламенте, удивился богатству украинских граждан, покинувших свою страну из-за боевых действий. По его словам, многие из них передвигаются на машинах стоимостью выше 250 тысяч евро, поэтому их с трудом можно назвать беженцами.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты

      Кейт Хадсон опубликовала архивные фото топлес и озадачила фанатов

      В Киеве вышла из строя тепломагистраль

      Назван способ избавиться от скола на ламинате

      16-летний Адам Кадыров получил еще одну медаль

      Минюст США обвинит Байдена в ненадлежащем обращении с секретными документами

      Два человека пострадали при обстреле российского промышленного предприятия ВСУ

      В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

      Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

      Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше