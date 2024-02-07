В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

Politico: партия с пророссийской позицией может прийти к власти в Австрии

В Австрии испугались прихода к власти ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) во главе с Гербертом Киклем. Об этом сообщает Politico.

«[Австрийское] правительство непопулярно, а у оппозиции не хватает времени, чтобы встать на ноги. Экономика слаба, и ближайшие перспективы страны мрачны. Таким образом, Австрия медленно продвигается к победе крайне правых на предстоящих парламентских выборах», — говорится в материале.

Уточняется, что АПС выступает против европейской помощи Украине, ее вступления в Евросоюз, а также введения «вредных» санкций против России, «используя оправдание австрийского нейтралитета, чтобы занять де-факто пророссийскую позицию». Ультраправые также извлекают выгоду из определенных политических обстоятельств, например, пандемии коронавируса. Партия выступила против мер по противодействию COVID-19 и заняла скептическую позицию в отношении вакцин, что помогло ей создать сильную коалицию избирателей.

«Чтобы избежать трагического результата выборов, Австрии сейчас отчаянно нужен еще один deus ex machina [Бог из машины]», — подчеркивается в завершении статьи.

Ранее евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию АПС в Европарламенте, удивился богатству украинских граждан, покинувших свою страну из-за боевых действий. По его словам, многие из них передвигаются на машинах стоимостью выше 250 тысяч евро, поэтому их с трудом можно назвать беженцами.