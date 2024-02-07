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17:45, 7 февраля 2024Россия

В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

Shot: в Белгороде бежавшего от взрывов в убежище ребенка сбила машина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгороде машина сбила ребенка, который, испугавшись взрывов, бежал в укрытие. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, ДТП произошло в районе улицы Щорса. Ребенок, услышав тревогу и взрывы, перебегал дорогу на красный свет. На вид пострадавшему около десяти лет. Судя по прикрепленному к посту фото, его госпитализировала скорая помощь.

Ранее жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах. По их словам, на станции Крейда в столице региона произошел пожар. Кроме того, местные жители утверждают, что улице Рабочей в фуру прилетел снаряд. Власти эту информацию не подтверждали.

Вечером 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он призвал укрыться в помещениях без окон на улицу.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось, что в 16:30 средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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      Константин Лысяков
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