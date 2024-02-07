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18:40, 7 февраля 2024Россия

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава области.

О начале ракетной опасности Гладков сообщил в 16:28 по московскому времени. Тревога продлилась больше двух часов. Пост об окончании появился в Telegram-канале политика в 18:36.

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После обстрела были также зафиксированы разрушения инфраструктуры. При ударе Вооруженных сил Украины в Белгороде повреждены два многоквартирных дома и полтора десятка автомобилей, а в районе области разрушения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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