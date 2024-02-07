Глава Белгородской области рассказал о разрушениях при ударе ВСУ
После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области в регионе зафиксированы разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, при ударе ВСУ в Белгороде повреждены два многоквартирных дома и полтора десятка автомобилей, а в районе области разрушения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.
«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается», — сообщил Гладков.
Известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области семь ракет реактивной системы залпового огня. Кроме того, в небе были зафиксированы два беспилотника. Как ракеты, так и дроны ВСУ были сбиты российскими военными.
В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».