Глава Белгородской области Гладков: после обстрела ВСУ в регионе есть разрушения

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области в регионе зафиксированы разрушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, при ударе ВСУ в Белгороде повреждены два многоквартирных дома и полтора десятка автомобилей, а в районе области разрушения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.

«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается», — сообщил Гладков.

Известно, что ВСУ выпустили по Белгородской области семь ракет реактивной системы залпового огня. Кроме того, в небе были зафиксированы два беспилотника. Как ракеты, так и дроны ВСУ были сбиты российскими военными.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».