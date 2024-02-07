В Британии заявили об учащении авиаударов России по позициям ВСУ

Британский аналитик Меркурис: Россия стала чаще наносить авиаудары по ВСУ

Россия стала чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об учащении ударов заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас. Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Их ведут мощные бомбардировки, они сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб», — отметил аналитик.

Меркурис добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сдержать удары российской авиации. Он также подчеркнул, что Россия способна атаковать с воздуха в любой удобный для себя момент.

Ранее Меркурис рассказал, что российские силы атакуют исключительно объекты, связанные с ВСУ, в то время как Киев наносит удары в том числе и по гражданскому населению.