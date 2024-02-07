В Европе предсказали уступки Украиной территорий из-за Запада

Forum24: Украине придется уступить территории, чтобы закончить конфликт

Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт. Такой сценарий предсказал аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum24.

По его словам, если западные партнеры Киева не будут готовы поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), то у украинских властей будет выбор: воевать дальше или уступить территории России, чтобы закончить конфликт.

«Украинцы не имели существенного численного или технологического превосходства в своем контрнаступлении, хотя и получали значительную поддержку со стороны Запада. У них хватило сил на одну успешную операцию в случае, если противник допустит крупные ошибки в защите. К сожалению для Украины, ничего подобного не произошло», — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ. Он добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сдержать удары российской авиации.