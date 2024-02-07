Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 7 февраля 2024Мир

В Европе предсказали уступки Украиной территорий из-за Запада

Forum24: Украине придется уступить территории, чтобы закончить конфликт
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт. Такой сценарий предсказал аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum24.

По его словам, если западные партнеры Киева не будут готовы поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), то у украинских властей будет выбор: воевать дальше или уступить территории России, чтобы закончить конфликт.

«Украинцы не имели существенного численного или технологического превосходства в своем контрнаступлении, хотя и получали значительную поддержку со стороны Запада. У них хватило сил на одну успешную операцию в случае, если противник допустит крупные ошибки в защите. К сожалению для Украины, ничего подобного не произошло», — отметил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ. Он добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не способны сдержать удары российской авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Падение снаряда под кабину ехавшей по дороге фуры в Белгороде сняли на видео

      Пожар после обстрела Украиной Белгородской области попал на видео

      В России подняли социальные выплаты миллионам граждан

      Берущей интервью у треш-блогеров журналистке предложили поехать к Байдену

      В России ответили на слова польского генерала об оккупации Калининграда

      Звезда «Папиных дочек» раскрыл отношение к продолжению сериала

      Названы самые популярные у россиян страны для поездок на февральские выходные

      В Европе предсказали уступки Украиной территорий из-за Запада

      Профессор рассказал о регулярных утечках радиоактивной воды на «Фукусиме-1»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше