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10:35, 7 февраля 2024Россия

В Госдуме отреагировали на массовую блокировку YouTube-каналов российских ГТРК

Депутат ГД Хинштейн назвал блокировку YouTube-каналов ГТРК борьбой с неудобными

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Блокировка YouTube-каналов региональных российских гостелерадиокомпаний (ГТРК) является инструментом информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее Всероссийская гостелерадиокомпания (ВГТРК) сообщила о закрытии доступа по меньшей мере к 19 YouTube-каналам ГТРК регионов страны.

Политика видеохостинга является одним из инструментов информационной войны с Россией, пояснил Хинштейн. По его словам, YouTube таким образом борется с распространителями неугодной администрации площадки точки зрения. «Чувствуете, как пахнет хвалёной американской свободой слова и демократией?», — заключил депутат.

Ранее посольство России в США связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с проявлениями цензуры в США. В дипмиссии отметили, что это не первый подобный случай.

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      Алан Босиков
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