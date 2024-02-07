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12:41, 7 февраля 2024Культура

В Иваново сорвался концерт Елены Ваенги

В Иваново из-за сломавшейся аппаратуры сорвался концерт Елены Ваенги

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Концерт российской певицы Елены Ваенги сорвался в Иваново. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной отмены выступления стала сломавшаяся аппаратура. Техника, которая износилась за многие годы выступлений, перегорела прямо перед собравшимися зрителями — в итоге, 1300 жителей Иваново остались без концерта. Они обменялись с исполнительницей любезностями, преподнесли ей цветы и покинули площадку. Цена билетов на мероприятие начиналась от 2400 рублей.

Команда артистки приняла решение перенести выступление в Иваново на 30 мая. Отмечается, что концерты Ваенги в других городах сейчас тоже под угрозой.

Ранее неизвестный мужчина попытался сорвать концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

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      Анастасия Астахова
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