В Иваново сорвался концерт Елены Ваенги

В Иваново из-за сломавшейся аппаратуры сорвался концерт Елены Ваенги

Концерт российской певицы Елены Ваенги сорвался в Иваново. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной отмены выступления стала сломавшаяся аппаратура. Техника, которая износилась за многие годы выступлений, перегорела прямо перед собравшимися зрителями — в итоге, 1300 жителей Иваново остались без концерта. Они обменялись с исполнительницей любезностями, преподнесли ей цветы и покинули площадку. Цена билетов на мероприятие начиналась от 2400 рублей.

Команда артистки приняла решение перенести выступление в Иваново на 30 мая. Отмечается, что концерты Ваенги в других городах сейчас тоже под угрозой.

Ранее неизвестный мужчина попытался сорвать концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.