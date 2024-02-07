Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:37, 7 февраля 2024Россия

В Крыму ответили на слова главы Евросовета об оставлении полуострова

В Крыму назвали истерикой слова главы Евросовета о принадлежности полуострова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Крым принадлежит Украине, являются истерикой, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова Мишеля, который заявил, что шокирован идеей возможного оставления Крыма и Луганска за Россией, которую он слышит от сторонников прекращения помощи Украине.

«Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире. Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой», — считает Смирнов.

По его мнению, политики на Западе начинают осознавать причастность к преступлениям и беспределу, который происходит на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. В ответ на это депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал слова Дуды шоком для Киева и подчеркнул, что таким образом польский лидер выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Удар по репутации: дипломаты США призвали Конгресс принять закон о помощи Украине, чтобы не потерять доверие союзников

      Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

      В больнице на Урале полуторамесячный ребенок остался без родителей

      В ЕС призвали Украину к финансовой самостоятельности

      Карлсон отказался чувствовать себя виноватым из-за интервью с Путиным

      Женщинам перечислили неожиданные продукты для усиления интереса к сексу

      Уязвимость известных и высокопоставленных людей к атакам мошенников объяснили

      Российский военный самостоятельно продлил себе отпуск на неделю и был осужден

      Стало известно о взрывах в ряде областей Украины

      Республиканцы назвали скорое интервью Карлсона с Путиным настоящей журналистикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше