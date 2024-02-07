В Крыму назвали истерикой слова главы Евросовета о принадлежности полуострова

Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Крым принадлежит Украине, являются истерикой, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его слова передает РИА Новости.

Так он отреагировал на слова Мишеля, который заявил, что шокирован идеей возможного оставления Крыма и Луганска за Россией, которую он слышит от сторонников прекращения помощи Украине.

«Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире. Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой», — считает Смирнов.

По его мнению, политики на Западе начинают осознавать причастность к преступлениям и беспределу, который происходит на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. В ответ на это депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал слова Дуды шоком для Киева и подчеркнул, что таким образом польский лидер выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Владимира Зеленского.