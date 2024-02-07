В МИД заявили о неспособности США догнать Россию по гиперзвуковым комплексам

МИД РФ: США не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам

США не могут догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

«В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвленными. Вот уже несколько лет подряд они безуспешно пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но все еще не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что из-за этого американская сторона предпринимает бессмысленные попытки принизить потенциал российских систем.

Ранее в публикации британской газеты Daily Express отмечалось, что ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком, который Россия активно разворачивает, заставляет военных на Западе нервничать.