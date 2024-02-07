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19:13, 7 февраля 2024Мир

В МИД заявили о нежелании России нападать на другие страны

МИД: Россия нападать ни на кого не собирается

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Россия не желает нападать на другие страны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что Россия нападать ни на кого не собирается», — сказал дипломат, отметив, что при этом Москва серьезно относится к заявлениям западных государств о необходимости наращивания военного потенциала, «поскольку за громкими словами могут стоять конкретные планы».

По словам Ермакова, на Западе вместе с заявлениями о необходимости «сделать все, чтобы не допустить победы России над Украиной», нагнетается истерия по поводу якобы готовящегося нападения российских войск.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство будет готово отразить нападение со стороны России, если Москва решится его совершить.

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      Виктория Кондратьева
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