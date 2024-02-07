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11:27, 7 февраля 2024Россия

В России три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы

В Карталах три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Карталы Челябинской области три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы при погружении в подвал. Об этом сообщила поисково-спасательная служба российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

Двое мужчин и женщина упали на подъемнике с четырехметровой высоты. Они получили травмы различной степени тяжести. У женщины врачи диагностировали перелом обеих голеней.

Предварительно, погрузочная платформа на оптовой базе обрушилась из-за обрыва троса подъемного механизма. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, в декабре 2023 года, в Иваново обрушился гараж, внутри которого находились два человека. Людей, которые были внутри постройки, спасти не удалось.

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      Анастасия Шейкина
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