В России три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы

В Карталах три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы

В городе Карталы Челябинской области три человека пострадали при обрушении погрузочной платформы при погружении в подвал. Об этом сообщила поисково-спасательная служба российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

Двое мужчин и женщина упали на подъемнике с четырехметровой высоты. Они получили травмы различной степени тяжести. У женщины врачи диагностировали перелом обеих голеней.

Предварительно, погрузочная платформа на оптовой базе обрушилась из-за обрыва троса подъемного механизма. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, в декабре 2023 года, в Иваново обрушился гараж, внутри которого находились два человека. Людей, которые были внутри постройки, спасти не удалось.