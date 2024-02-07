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11:45, 7 февраля 2024Россия

В Совфеде уподобили жителей Запада «не знавшим» о концлагерях немцам

Сенатор Косачев: спонсирующие ВСУ россияне являются спонсорами террористов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Текст заявления Совета Федерации о поставках западного оружия Украине будет доведен не только до парламентов стран Запада, но и до граждан этих стран, чтобы те не могли — как немцы после Второй мировой войны — заявить, что не знали о преступных действиях своего правительства. Уподобление жителей западных стран немцам, а спонсирование Украины — созданию концлагерей, привел в своем Telegram-канале сенатор Константин Косачев.

Кроме того, Косачев отметил, что спонсирующие Вооруженные силы Украины (ВСУ) россияне также являются спонсорами террористов и не должны считать себя патриотами-пацифистами.

«Последствия вашей поддержки преступного и трусливого режима — это потерянные жизни и здоровье гражданских людей. Если можете с этим жить, ваш выбор, хоть и чудовищный. Но имейте хотя бы мужество открыто об этом говорить», — заявил сенатор.

Ранее сегодня, 7 февраля, сенаторы потребовали от Запада немедленно прекратить поставки оружия, так как они превращают союзников Киева в прямых соучастников преступлений, на которых ложится ответственность за разрушение объектов инфраструктуры и нарушение международного права.

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      Марк Леонов
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