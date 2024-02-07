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20:52, 7 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли из «Вампира» Белгородскую область

Минобороны России сообщило об обстреле из «Вампира» Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир») Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«7 февраля т.г. около 19:50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять реактивных снарядов были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

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      Никита Абрамов
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