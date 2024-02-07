Минобороны России сообщило об обстреле из «Вампира» Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир») Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«7 февраля т.г. около 19:50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять реактивных снарядов были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

В Белгороде и Белгородской области вскоре после предыдущей попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) власти вновь объявили ракетную опасность. Глава региона призвал жителей города и Белгородского района области укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.