Женщинам перечислили неожиданные продукты для усиления интереса к сексу

Врач, эксперт по питанию Майкл Грегер перечислил неожиданные продукты для усиления женского интереса к сексу, к ним он отнес в том числе репчатый лук. Его мнение опубликовало издание Daily Mail.

По мнению Грегера, на женское либидо положительно воздействуют флавоноиды. Это биологически активные компоненты, которые содержатся в овощах и фруктах. Попадая в организм, они усиливают кровоток и теоретически способствуют усилению половой функции, объяснил врач. Наиболее известным продуктом, содержащим флавоноиды, Грегер назвал какао и изготовленный из него шоколад. По словам врача, максимальный эффект достигается примерно через 90 минут после употребления.

Аналогичным свойством обладает репчатый лук, однако его редко используют в качестве афродизиака из-за специфического запаха, считает Грегер. В качестве альтернативы эксперт предложил попробовать яблоки, в которых тоже содержатся флавоноиды. Грегор уточнил, что фрукты обязательно есть с кожицей, так как она наиболее насыщена этими соединениями.

Кроме того, для поддержания либидо в период менопаузы Грегер посоветовал ежедневно употреблять в пищу продукты из сои. По его словам, положительное влияние сои на сексуальную жизнь было подтверждено исследованиями.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала снижение либидо одним из симптомов ранней менопаузы. По ее словам, вместе с проблемами в сексуальной жизни могут наблюдаться сбои менструального цикла, необъяснимый набор веса и потливость.